هذه حقيقة تبرّع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة

أنباء تداولتها منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.. هنا البداية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، نبأً يُفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان قطاع غزة المحاصر.

ورددت الأنباء أن النجم البرتغالي قدّم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال رمضان.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد انهالت التعليقات التي تُشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عامًا)؛ لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة.

وفي جولة سريعة في حسابات رونالدو على شبكات التواصل، لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد؛ فيما ذكر موقع "leadstories.com" المتخصص في رصد الشائعات و"الأخبار المفبركة"، أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبرَ دون الاستناد إلى مصادر حقيقية.

وأشار إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالًا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".