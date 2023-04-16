الدمام تتصدر مدن الشرقية بإصابات كورونا.. سجلت 38 حالة

54 إصابة الفيروس بالمنطقة اليوم.. والقطيف 5 حالات و4 بالجبيل

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 54 حالة مصابة في فيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 38، القطيف 5، الجبيل 4، رأس تنورة 3، الظهران 1، الهفوف 1، الجفر 1

في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا المستجد، أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة على مستوى المملكة، وأضاف: أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.

كما أشار المتحدث إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 83 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات لغير سعوديين في البلاد بسبب الوباء، كانوا يعانون مشاكل صحية.

من جهة أخرى، أفادت الصحة السعودية أن مساكن العمال تعد ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات انتشار الوباء، وأشارت إلى أنه وجهّت رسائل توعوية لمساكن العاملين بأكثر من لغة.