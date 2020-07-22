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"أمين مكة" يتفقد الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة وشبكات تصريف السيول

وجّه ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللا محدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحي وآمن بإذن الله.

جاء ذلك خلال جولة أمس الثلاثاء على الخدمات البلدية والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ حيث اطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفّرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وسط منظومة متكاملة من الخدمات البلدية.

وشملت الجولة: الوقوفَ على الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عدد من المسؤولين بالأمانة، ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكّنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة؛ موجهًا بتنفيذ خطط النظافة والإصحاح البيئي والتطهير الوقائي والاهتمام بدورات المياه، والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة، وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، والعمل على تسهيل حركة الحجاج، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بأريحية؛ وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الخدمات وغيرها من المرافق المهمة.

وتفقد "القويحص" شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة، وأعمال الصيانة الدورية لها؛ من خلال فِرَق فنية متخصصة من عمالة ومشرفين مدعومين بمعدات وآليات حديثة؛ للتأكد من كفاءة قنوات التصريف، وضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية استعدادًا للأمطار المتوقعة على مكة المكرمة، وإزالة مخلفات السيول ودرء أخطارها.

مكة المكرمة

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"أمين مكة" يتفقد الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة وشبكات تصريف السيول
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللا محدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحي وآمن بإذن الله.

جاء ذلك خلال جولة أمس الثلاثاء على الخدمات البلدية والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ حيث اطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفّرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وسط منظومة متكاملة من الخدمات البلدية.

وشملت الجولة: الوقوفَ على الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عدد من المسؤولين بالأمانة، ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكّنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة؛ موجهًا بتنفيذ خطط النظافة والإصحاح البيئي والتطهير الوقائي والاهتمام بدورات المياه، والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة، وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، والعمل على تسهيل حركة الحجاج، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بأريحية؛ وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الخدمات وغيرها من المرافق المهمة.

وتفقد "القويحص" شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة، وأعمال الصيانة الدورية لها؛ من خلال فِرَق فنية متخصصة من عمالة ومشرفين مدعومين بمعدات وآليات حديثة؛ للتأكد من كفاءة قنوات التصريف، وضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية استعدادًا للأمطار المتوقعة على مكة المكرمة، وإزالة مخلفات السيول ودرء أخطارها.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:15 AM

"أمين مكة" يتفقد الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة وشبكات تصريف السيول

وجّه ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللا محدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحي وآمن بإذن الله.

جاء ذلك خلال جولة أمس الثلاثاء على الخدمات البلدية والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ حيث اطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفّرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وسط منظومة متكاملة من الخدمات البلدية.

وشملت الجولة: الوقوفَ على الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عدد من المسؤولين بالأمانة، ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكّنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة؛ موجهًا بتنفيذ خطط النظافة والإصحاح البيئي والتطهير الوقائي والاهتمام بدورات المياه، والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة، وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، والعمل على تسهيل حركة الحجاج، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بأريحية؛ وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الخدمات وغيرها من المرافق المهمة.

وتفقد "القويحص" شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة، وأعمال الصيانة الدورية لها؛ من خلال فِرَق فنية متخصصة من عمالة ومشرفين مدعومين بمعدات وآليات حديثة؛ للتأكد من كفاءة قنوات التصريف، وضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية استعدادًا للأمطار المتوقعة على مكة المكرمة، وإزالة مخلفات السيول ودرء أخطارها.

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