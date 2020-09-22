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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين

بحثا دعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:00 PM

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين

بحثا دعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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