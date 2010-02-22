بلدية بيشة تغلق 30 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

"آل جلبان" يشدد على عدم التهاون في تطبيق النظام

قاد رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، جولة ميدانية على عددٍ من المنشآت التجارية وأسواق النفع العام.

جاء ذلك، في أولى مهام أعماله رئيسًا لبلدية بيشة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وقال "آل جلبان"، إن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

وأضاف أن فرق الرقابة بإدارة صحة البيئة بالبلدية، أغلقت 30 منشآه مخالفة.