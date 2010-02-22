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بلدية بيشة تغلق 30 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

"آل جلبان" يشدد على عدم التهاون في تطبيق النظام

قاد رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، جولة ميدانية على عددٍ من المنشآت التجارية وأسواق النفع العام.

جاء ذلك، في أولى مهام أعماله رئيسًا لبلدية بيشة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وقال "آل جلبان"، إن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

وأضاف أن فرق الرقابة بإدارة صحة البيئة بالبلدية، أغلقت 30 منشآه مخالفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية بيشة تغلق 30 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

قاد رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، جولة ميدانية على عددٍ من المنشآت التجارية وأسواق النفع العام.

جاء ذلك، في أولى مهام أعماله رئيسًا لبلدية بيشة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وقال "آل جلبان"، إن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

وأضاف أن فرق الرقابة بإدارة صحة البيئة بالبلدية، أغلقت 30 منشآه مخالفة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
06:18 PM

بلدية بيشة تغلق 30 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

"آل جلبان" يشدد على عدم التهاون في تطبيق النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قاد رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، جولة ميدانية على عددٍ من المنشآت التجارية وأسواق النفع العام.

جاء ذلك، في أولى مهام أعماله رئيسًا لبلدية بيشة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وقال "آل جلبان"، إن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

وأضاف أن فرق الرقابة بإدارة صحة البيئة بالبلدية، أغلقت 30 منشآه مخالفة.

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