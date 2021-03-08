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أمين جدة يكلف "المتعب" وكيلاً للتعمير

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف المهندس ناصر بن سالم المتعب، وكيلاً لأمين جدة لوكالة التعمير.

ويعتبر "المتعب"، من الكفاءات الوطنية، التي تقلدت العديد من المناصب القيادية، ومنها وكيلاً للبلديات، ولخدمة المجتمع، وللخدمات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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أمين جدة يكلف "المتعب" وكيلاً للتعمير
سبق

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف المهندس ناصر بن سالم المتعب، وكيلاً لأمين جدة لوكالة التعمير.

ويعتبر "المتعب"، من الكفاءات الوطنية، التي تقلدت العديد من المناصب القيادية، ومنها وكيلاً للبلديات، ولخدمة المجتمع، وللخدمات.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
06:02 PM

أمين جدة يكلف "المتعب" وكيلاً للتعمير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف المهندس ناصر بن سالم المتعب، وكيلاً لأمين جدة لوكالة التعمير.

ويعتبر "المتعب"، من الكفاءات الوطنية، التي تقلدت العديد من المناصب القيادية، ومنها وكيلاً للبلديات، ولخدمة المجتمع، وللخدمات.

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