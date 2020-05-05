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بينهم 3 أطفال.. 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

وزيرة الصحة: الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 538 اصابة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت الدكتورة الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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بينهم 3 أطفال.. 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت الدكتورة الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:13 PM

بينهم 3 أطفال.. 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

وزيرة الصحة: الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 538 اصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت الدكتورة الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

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