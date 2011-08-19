"الشويمان" يحتفل بعقد قرانه على كريمة "الموسى" بالرياض

احتفل الشاب محمد بن صالح محمد الشويمان، مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الموسى بالرياض .

وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.

"سبق"تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.