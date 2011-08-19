"الشويمان" يحتفل بعقد قرانه على كريمة "الموسى" بالرياض

احتفل الشاب محمد بن صالح محمد الشويمان، مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الموسى بالرياض .
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق"تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل الشاب محمد بن صالح محمد الشويمان، مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الموسى بالرياض .
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق"تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل الشاب محمد بن صالح محمد الشويمان، مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الموسى بالرياض .
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق"تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل الشاب محمد بن صالح محمد الشويمان، مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الموسى بالرياض .
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق"تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.