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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل بالمجرى التنفسي

وُلدت بمتلازمة داون وقصور في وظائف القلب.. صحتها جيدة وتحسنت قدرتها على التنفس

استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حالة خطرة لطفلة تبلغ من العمر سنتين، ولدت بمتلازمة داون، وتعاني من مشاكل خلقية في القلب والعيون، وشبه انسداد في مجرى التنفس، وشخير حاد أثناء النوم، علاوة على الشعور بالدوار.

ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي، استشارية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ورئيسة الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن الطفلة وصلت للطوارئ بصحبة ذويها؛ حيث تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى عمل منظار ليفي للجهاز التنفسي، وقد أبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين، وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.

وقالت الدكتورة القديحي: بناءً على وضع الطفلة الصحي، تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ.

وأوضحت الدكتورة "القديحي" أن العملية استغرقت ساعتين، تم فيها توسيع مجرى الهواء، واستئصال اللوزتين واللحمية النامية، وشد ارتخاء الحنجرة؛ مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدًا كبيرًا في معالجة الطفلة نظرًا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لنفس مكان العملية عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم.

وفي الختام أكدت الدكتورة زينب القديحي، أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد دون حدوث أية مضاعفات، وتم تحويل الطفلة إلى العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية؛ مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة، وقد تحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل بالمجرى التنفسي
سبق

استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حالة خطرة لطفلة تبلغ من العمر سنتين، ولدت بمتلازمة داون، وتعاني من مشاكل خلقية في القلب والعيون، وشبه انسداد في مجرى التنفس، وشخير حاد أثناء النوم، علاوة على الشعور بالدوار.

ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي، استشارية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ورئيسة الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن الطفلة وصلت للطوارئ بصحبة ذويها؛ حيث تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى عمل منظار ليفي للجهاز التنفسي، وقد أبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين، وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.

وقالت الدكتورة القديحي: بناءً على وضع الطفلة الصحي، تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ.

وأوضحت الدكتورة "القديحي" أن العملية استغرقت ساعتين، تم فيها توسيع مجرى الهواء، واستئصال اللوزتين واللحمية النامية، وشد ارتخاء الحنجرة؛ مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدًا كبيرًا في معالجة الطفلة نظرًا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لنفس مكان العملية عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم.

وفي الختام أكدت الدكتورة زينب القديحي، أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد دون حدوث أية مضاعفات، وتم تحويل الطفلة إلى العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية؛ مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة، وقد تحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:21 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل بالمجرى التنفسي

وُلدت بمتلازمة داون وقصور في وظائف القلب.. صحتها جيدة وتحسنت قدرتها على التنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حالة خطرة لطفلة تبلغ من العمر سنتين، ولدت بمتلازمة داون، وتعاني من مشاكل خلقية في القلب والعيون، وشبه انسداد في مجرى التنفس، وشخير حاد أثناء النوم، علاوة على الشعور بالدوار.

ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي، استشارية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ورئيسة الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن الطفلة وصلت للطوارئ بصحبة ذويها؛ حيث تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى عمل منظار ليفي للجهاز التنفسي، وقد أبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين، وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.

وقالت الدكتورة القديحي: بناءً على وضع الطفلة الصحي، تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ.

وأوضحت الدكتورة "القديحي" أن العملية استغرقت ساعتين، تم فيها توسيع مجرى الهواء، واستئصال اللوزتين واللحمية النامية، وشد ارتخاء الحنجرة؛ مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدًا كبيرًا في معالجة الطفلة نظرًا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لنفس مكان العملية عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم.

وفي الختام أكدت الدكتورة زينب القديحي، أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد دون حدوث أية مضاعفات، وتم تحويل الطفلة إلى العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية؛ مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة، وقد تحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.

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