"قطان" يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية أوغندا وبنين

لاستعراض العلاقات البلدين مع المملكة والموضوعات المشتركة

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا سام كوتيسا.

كما أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بنين اورليان اقبينونسي.

وشهد الاتصالان استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.