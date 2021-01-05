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أمير قطر: شاركتُ إلى جانب الأشقاء في "قمة العلا" لرأب الصدع.. وكلنا أمل بمستقبل أفضل

شكر قادة السعودية على كرم الاستقبال.. ودولة الكويت على جهودها في حل الأزمة الخليجية

أعرب أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لدولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدَّرة في حل الأزمة الخليجية.

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏استشعارًا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون، وتلبية لآمال شعوبنا، شاركتُ إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع، وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".

وتابع: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

وكان أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ حمد بن تميم، قد ترأس اليوم وفد بلاده في قمة العلا التاريخية بعد وصوله صباح اليوم.

القمة الخليجية العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير قطر: شاركتُ إلى جانب الأشقاء في "قمة العلا" لرأب الصدع.. وكلنا أمل بمستقبل أفضل
سبق

أعرب أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لدولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدَّرة في حل الأزمة الخليجية.

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏استشعارًا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون، وتلبية لآمال شعوبنا، شاركتُ إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع، وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".

وتابع: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

وكان أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ حمد بن تميم، قد ترأس اليوم وفد بلاده في قمة العلا التاريخية بعد وصوله صباح اليوم.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:40 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:09 AM

أمير قطر: شاركتُ إلى جانب الأشقاء في "قمة العلا" لرأب الصدع.. وكلنا أمل بمستقبل أفضل

شكر قادة السعودية على كرم الاستقبال.. ودولة الكويت على جهودها في حل الأزمة الخليجية

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منصور الشلاقي - الرياض
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4,323

أعرب أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لدولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدَّرة في حل الأزمة الخليجية.

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏استشعارًا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون، وتلبية لآمال شعوبنا، شاركتُ إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع، وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".

وتابع: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

وكان أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ حمد بن تميم، قد ترأس اليوم وفد بلاده في قمة العلا التاريخية بعد وصوله صباح اليوم.

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