النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينها تلاعب بالنتائج.. إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في الطائف

عقب حملة لإدارة الالتزام على المرافق الصحية ضمن مهامها التفتيشية

نفذت إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية بصحة الطائف، ضمن مهامها التفتيشية اليومية، حملةً أسفرت عن إغلاق مجمع طبي بالمنطقة المركزية؛ نظراً لوجود عدد من الملاحظات، كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بأحد المجمعات الصحية في شارع الستين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكلٍ دوري.

وأضاف: تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام، ونقص جاهزية سيارة الإسعاف، ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

وأردف: العقوبات طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص، والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وقال "الربيعي": إدارة الالتزام تحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية حيث تصدر قراراتها في إطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والصحة في الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي وهناك جهة معنية بذلك تعمد إلى تقديم الدعم المستمر غير أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كل ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على أن تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الاساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.

وشدد على حرص الفرق الميدانية لتقصي حقيقة ما يقدم من خدمات صحية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على هاتف الوزارة "937".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بينها تلاعب بالنتائج.. إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في الطائف
سبق

نفذت إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية بصحة الطائف، ضمن مهامها التفتيشية اليومية، حملةً أسفرت عن إغلاق مجمع طبي بالمنطقة المركزية؛ نظراً لوجود عدد من الملاحظات، كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بأحد المجمعات الصحية في شارع الستين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكلٍ دوري.

وأضاف: تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام، ونقص جاهزية سيارة الإسعاف، ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

وأردف: العقوبات طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص، والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وقال "الربيعي": إدارة الالتزام تحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية حيث تصدر قراراتها في إطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والصحة في الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي وهناك جهة معنية بذلك تعمد إلى تقديم الدعم المستمر غير أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كل ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على أن تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الاساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.

وشدد على حرص الفرق الميدانية لتقصي حقيقة ما يقدم من خدمات صحية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على هاتف الوزارة "937".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:39 PM

بينها تلاعب بالنتائج.. إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في الطائف

عقب حملة لإدارة الالتزام على المرافق الصحية ضمن مهامها التفتيشية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
5
2,929

نفذت إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية بصحة الطائف، ضمن مهامها التفتيشية اليومية، حملةً أسفرت عن إغلاق مجمع طبي بالمنطقة المركزية؛ نظراً لوجود عدد من الملاحظات، كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بأحد المجمعات الصحية في شارع الستين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكلٍ دوري.

وأضاف: تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام، ونقص جاهزية سيارة الإسعاف، ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

وأردف: العقوبات طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص، والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وقال "الربيعي": إدارة الالتزام تحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية حيث تصدر قراراتها في إطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والصحة في الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي وهناك جهة معنية بذلك تعمد إلى تقديم الدعم المستمر غير أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كل ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على أن تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الاساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.

وشدد على حرص الفرق الميدانية لتقصي حقيقة ما يقدم من خدمات صحية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على هاتف الوزارة "937".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة