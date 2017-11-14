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"سلطان بن أحمد" يصل إلى البحرين لمباشرة عمله بالسفارة

رفع شكره للقيادة على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين

وصل الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، مساء اليوم الأربعاء إلى مطار المنامة لمباشرة مهام عمله بالسفارة بعد تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بصالة التشريفات بمطار البحرين الدولي السيد أحمد إبراهيم محمد رئيس قسم المراسم والتشريفات في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، والقائم بأعمال السفارة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة، ورؤساء المكاتب والملحقيات التابعة لها.

ورفع الأمير سلطان بن أحمد أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح السعودية ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين‪.

البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلطان بن أحمد" يصل إلى البحرين لمباشرة عمله بالسفارة
سبق

وصل الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، مساء اليوم الأربعاء إلى مطار المنامة لمباشرة مهام عمله بالسفارة بعد تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بصالة التشريفات بمطار البحرين الدولي السيد أحمد إبراهيم محمد رئيس قسم المراسم والتشريفات في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، والقائم بأعمال السفارة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة، ورؤساء المكاتب والملحقيات التابعة لها.

ورفع الأمير سلطان بن أحمد أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح السعودية ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين‪.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:18 PM

"سلطان بن أحمد" يصل إلى البحرين لمباشرة عمله بالسفارة

رفع شكره للقيادة على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين

A A A
حامد العلي - المنامة
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وصل الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، مساء اليوم الأربعاء إلى مطار المنامة لمباشرة مهام عمله بالسفارة بعد تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بصالة التشريفات بمطار البحرين الدولي السيد أحمد إبراهيم محمد رئيس قسم المراسم والتشريفات في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، والقائم بأعمال السفارة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة، ورؤساء المكاتب والملحقيات التابعة لها.

ورفع الأمير سلطان بن أحمد أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح السعودية ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين‪.

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