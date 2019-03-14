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رئيس الوزراء الجزائري يدعو مواطنيه إلى الالتزام بمنازلهم حتى تجاوز أزمة "كورونا"

بعد وصول حالات الإصابة بالفيروس إلى ٣٧ حالة والإبلاغ عن تسجيل ثالث وفاة

دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم، الجزائريين، إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد "جراد" في تصريح صحفي، أن توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد، لا يعني الذهاب إلى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن التجمعات، بل كان وعيًا من الحكومة بخطورة هذا الفيروس، الذي يستدعي الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

وأضاف أن الإجراءات التي اُتخذت بخصوص زيادة تفشي فيروس كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول بعضهم تسويق ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ٣٧ حالة إصابة كما أبلغت عن تسجيل ثالث وفاة في صفوف المصابين.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الجزائري يدعو مواطنيه إلى الالتزام بمنازلهم حتى تجاوز أزمة "كورونا"
سبق

دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم، الجزائريين، إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد "جراد" في تصريح صحفي، أن توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد، لا يعني الذهاب إلى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن التجمعات، بل كان وعيًا من الحكومة بخطورة هذا الفيروس، الذي يستدعي الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

وأضاف أن الإجراءات التي اُتخذت بخصوص زيادة تفشي فيروس كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول بعضهم تسويق ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ٣٧ حالة إصابة كما أبلغت عن تسجيل ثالث وفاة في صفوف المصابين.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:56 PM

رئيس الوزراء الجزائري يدعو مواطنيه إلى الالتزام بمنازلهم حتى تجاوز أزمة "كورونا"

بعد وصول حالات الإصابة بالفيروس إلى ٣٧ حالة والإبلاغ عن تسجيل ثالث وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم، الجزائريين، إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد "جراد" في تصريح صحفي، أن توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد، لا يعني الذهاب إلى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن التجمعات، بل كان وعيًا من الحكومة بخطورة هذا الفيروس، الذي يستدعي الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

وأضاف أن الإجراءات التي اُتخذت بخصوص زيادة تفشي فيروس كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول بعضهم تسويق ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ٣٧ حالة إصابة كما أبلغت عن تسجيل ثالث وفاة في صفوف المصابين.

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