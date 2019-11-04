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وزير الخارجية يستعرض مع مدير "الإيسيسكو" دعم التعاون المشترك

استقبل بالرياض وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومنظمة الإيسيسكو وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى دور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية في البلدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

كما استقبل الأمير ابن فرحان بالرياض وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير فرانسوا غوييت.

وزير الخارجية الإيسيسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع مدير "الإيسيسكو" دعم التعاون المشترك
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومنظمة الإيسيسكو وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى دور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية في البلدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

كما استقبل الأمير ابن فرحان بالرياض وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير فرانسوا غوييت.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
06:11 PM

وزير الخارجية يستعرض مع مدير "الإيسيسكو" دعم التعاون المشترك

استقبل بالرياض وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومنظمة الإيسيسكو وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى دور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية في البلدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

كما استقبل الأمير ابن فرحان بالرياض وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير فرانسوا غوييت.

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