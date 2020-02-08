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"عاتية" تضرب إيذاناً بـ"القارسة".. "المسند": ما يقال عن العاصمة ينسحب هنا

توقع تأثير الكتلة الباردة على الرياض من مساء غد وقال: خط الثلج الدائم ينخفض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند، أن تؤثر الكتلة الباردة على الرياض من مساء يوم الأحد تقريباً، وتبلغ شدتها فجر الأربعاء.

وقال "المسند": "ما يُقال عن العاصمة ينسحب إلى حد ما على الوسطى والشرقية".

وأضاف: الآن 01:20م رياح شمالية غربية باردة وعاتية ومثيرة للغبار تضرب شمالي #السعودية، ودرجة الحرارة "الكبرى" فقط 10 درجات.. إيذاناً ببدء الموجة القارسة على المناطق الشمالية.

وتابع: خط الثلج الدائم ينخفض إلى 1800م على حدودنا الشمالية، وعند منتصف الأسبوع قد يبلغ 500م.

حالة الطقس غبار الرياض

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"عاتية" تضرب إيذاناً بـ"القارسة".. "المسند": ما يقال عن العاصمة ينسحب هنا
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند، أن تؤثر الكتلة الباردة على الرياض من مساء يوم الأحد تقريباً، وتبلغ شدتها فجر الأربعاء.

وقال "المسند": "ما يُقال عن العاصمة ينسحب إلى حد ما على الوسطى والشرقية".

وأضاف: الآن 01:20م رياح شمالية غربية باردة وعاتية ومثيرة للغبار تضرب شمالي #السعودية، ودرجة الحرارة "الكبرى" فقط 10 درجات.. إيذاناً ببدء الموجة القارسة على المناطق الشمالية.

وتابع: خط الثلج الدائم ينخفض إلى 1800م على حدودنا الشمالية، وعند منتصف الأسبوع قد يبلغ 500م.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
02:51 PM

"عاتية" تضرب إيذاناً بـ"القارسة".. "المسند": ما يقال عن العاصمة ينسحب هنا

توقع تأثير الكتلة الباردة على الرياض من مساء غد وقال: خط الثلج الدائم ينخفض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند، أن تؤثر الكتلة الباردة على الرياض من مساء يوم الأحد تقريباً، وتبلغ شدتها فجر الأربعاء.

وقال "المسند": "ما يُقال عن العاصمة ينسحب إلى حد ما على الوسطى والشرقية".

وأضاف: الآن 01:20م رياح شمالية غربية باردة وعاتية ومثيرة للغبار تضرب شمالي #السعودية، ودرجة الحرارة "الكبرى" فقط 10 درجات.. إيذاناً ببدء الموجة القارسة على المناطق الشمالية.

وتابع: خط الثلج الدائم ينخفض إلى 1800م على حدودنا الشمالية، وعند منتصف الأسبوع قد يبلغ 500م.

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