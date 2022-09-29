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بالصور.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة يُجري عملية زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية

لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع "OSIA"؛ حيث تعد هذه السماعات الأحدث عالميًّا من حيث التقنية؛ إذ تحتلّ المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة يُجري عملية زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية
سبق

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع "OSIA"؛ حيث تعد هذه السماعات الأحدث عالميًّا من حيث التقنية؛ إذ تحتلّ المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
06:47 PM

بالصور.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة يُجري عملية زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية

لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع "OSIA"؛ حيث تعد هذه السماعات الأحدث عالميًّا من حيث التقنية؛ إذ تحتلّ المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

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