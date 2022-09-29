بالصور.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة يُجري عملية زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية

لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر "13 عامًا"، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع "OSIA"؛ حيث تعد هذه السماعات الأحدث عالميًّا من حيث التقنية؛ إذ تحتلّ المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.