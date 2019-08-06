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وزير الصحة: أفخر بإخلاص زملائي "أبطال الصحة".. 30 ألفاً يعملون لخدمة ضيوف الرحمن

عبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بإخلاص زملائه موظفي وموظفات "الصحة" المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام مطلقاً عليهم لقب "أبطال الصحة".

وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أفخر بإخلاص زملائي.. 30 ألفاً من #أبطال_الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً".

يشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات؛ لضمان تقديمهم لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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وزير الصحة: أفخر بإخلاص زملائي "أبطال الصحة".. 30 ألفاً يعملون لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

عبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بإخلاص زملائه موظفي وموظفات "الصحة" المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام مطلقاً عليهم لقب "أبطال الصحة".

وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أفخر بإخلاص زملائي.. 30 ألفاً من #أبطال_الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً".

يشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات؛ لضمان تقديمهم لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
04:43 PM

وزير الصحة: أفخر بإخلاص زملائي "أبطال الصحة".. 30 ألفاً يعملون لخدمة ضيوف الرحمن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بإخلاص زملائه موظفي وموظفات "الصحة" المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام مطلقاً عليهم لقب "أبطال الصحة".

وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أفخر بإخلاص زملائي.. 30 ألفاً من #أبطال_الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً".

يشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات؛ لضمان تقديمهم لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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