أبلغ الطبيب فورًا.. 3 علامات تظهر في سعال مريض كورونا

ما الفرق بين السعال الجاف والرطب؟

يكشف تقرير طبي عن ثلاث علامات للتعرف على سعال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، الذي يستدعي الذهاب إلى الطبيب فورًا.

ويحذر تقرير على موقع "ساينس ألرت" العلمي، من أن السعال إذا استمر لأسابيع، وأنتج مخاطًا دمويًّا، وسبّب تغييرات في لون البلغم أو كان مصحوبًا بالحمى، والدوخة أو التعب؛ فقد يكون من الضروري مراجعة الطبيب.

3 علامات

وحسب موقع قناة "الحرة"، يكشف التقرير عن ثلاث علامات للتعرف على سعال فيروس كورونا الذي يستدعي الذهاب إلى الطبيب فورًا، وهي: أن سعال فيروس كورونا يكون جافًّا ومستمرًّا ويترك وراءه ضيقًا في التنفس.

وأبرز أعراض كورونا: الحمى والتعب، وقد يشعر المصاب وكأنه يعاني من نزلة برد أو إنفلونزا. وقد ثبت تشخيص السعال في حوالى نصف المرضى المصابين بالفيروس.

ويضيف التقرير أن كورونا يهيج أنسجة الرئة؛ مما يسبب سعالًا جافًّا ومستمرًّا، ويرافق ذلك ضيق في التنفس وألم في العضلات.

ومع تقدم المرض، تمتلئ أنسجة الرئة بالسوائل، وقد يشعر المصاب بضيق أكبر في التنفس؛ بينما يكافح جسمه للحصول على كمية كافية من الأكسجين.

سعال الالتهاب وسعال كورونا

ويوضح التقرير أن السعال الرطب يستقدم البلغم من الجهاز التنفسي السفلي، أي الرئتين وأسفل المسالك الهوائية، بدلًا من الأنف والحلق، إلى الفم؛ إذ تحتوي المسالك الهوائية السفلية على غدد إفرازية أكثر من الحلق، وهذا هو السبب في أن التهابات الجهاز التنفسي السفلي تسبب السعال الرطب.

لكن ذلك يختلف عن السعال الجاف الذي لا ينتج البلغم. وعادة ما يبدأ في الجزء الخلفي من الحلق وينتج صوتا خشنا.

وسعال كورونا الجاف لا ينظف الشعب الهوائية للمصاب؛ مما يجعل المرضى يصفونه بأنه سعال لا يريح، وفق تقرير الموقع.

وقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 472.173 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.