"المري" يغرد منفردًا في صدارة الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد للهجن

حقق 32 نقطة وجاء أقرب منافسيه الإماراتي "العامري" بـ18 نقطة

انفرد مالك الهجن علي بن راشد سعيد البريصي المري، من المملكة العربية السعودية، بصدارة جائزة مالك الهجن الأعلى نقاطًا في الأشواط التنشـيطية الأولى والثانية، والمخصصة لها جائزة عبارة عن سيف ومبلغ مليون ريال، وذلك مع نهاية منافسات اليوم الثالث للأشواط التنشيطية الثانية بمهرجان ولي العهد للهجن، والمقامة بميدان محافظة الطائف.

وفي التفاصيل، تربع علي راشد المري على عرش صدارة الملاك بـ 32 نقطة، فيما جاء أقرب منافسيه مالك الهجن الإماراتي مظفر محمد خموشة العامري بـ 18 نقطة ثانيًا، وحل محمد بن فهيد بيشان العجمي من السعودية بـ16 نقطة ثالثًا، تلاه في المركز الرابع طالب محمد لاهوم بن شريم المري بـ 12، وجاء عبدالهادي بن راشد المري من السعودية في المركز الخامس بـ 7 نقاط.

وأقرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عددًا من الضوابط لضمان الشفافية بين المشاركين شملت : ضرورة أداء القسم بملكية الهجن، ومنع استعارة الهجن لغرض جمع النقاط.

وبيّنت أن النقاط تحسب للأشواط العامة وتقتصر على المركز الأول إذ يحصل الفائز بسيف وبندقية ثلاث نقاط، والفائز بكأس نقطتين، والفائز بشوط نقدي وتنشيطي نقطة واحدة.

وأكدت أن المطية التي تظهر نتيجة الفحص إيجابية تُلغى نقاطها وليس للمطايا الأخرى علاقة في ذلك، مشيرة إلى أنه حال تساوي النقاط بين المتسابقين ينظر للمركز الثاني في مجموع أشواط المهرجان أيهما أكثر.

يُذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يأتي تأكيدًا لاهتمامه - رعاه الله - بهذه الرياضة العربية الأصيلة، ومؤازرة للمشاركين في هذه السباقات لتكون المشاركات على المستوى المطلوب واللائق بمكانة المملكة، وتجسيدًا للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن في البلاد من القيادة الرشيدة – حفظها الله - ، وتأصيلاً لثقافة الإبل في الثقافة العامة لدى المجتمع وتعزيز مكانتها التاريخية في ذاكرة النشء.