الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا
الإحصاءات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.
الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-30
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:22 AM
الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.