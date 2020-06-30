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الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا

الإحصاءات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا
سبق

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:22 AM

الولايات المتحدة: تسجيل 41.075 إصابة جديدة و885 وفاة إضافية بكورونا

الإحصاءات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41.075 إصابة مؤكدة و885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.545.250 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126.369 حالة وفاة.

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