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الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل استغرابه من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية، بحد قوله، التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق.

وفي بيان أصدرته إدارة النادي أوضح: كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه عبر إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة في الجولات الماضية، وطالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها، ويحفظ حق الهلال ضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في الدوري.

وأضاف البيان: وطالب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية، والحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري.

وكان الهلال قد تعثر لرابع مباراة على التوالي في الموسم الحالي بعد تعادله سلبًا أمام مضيفه أهلي جدة في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال الأهلي الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري
سبق

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل استغرابه من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية، بحد قوله، التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق.

وفي بيان أصدرته إدارة النادي أوضح: كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه عبر إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة في الجولات الماضية، وطالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها، ويحفظ حق الهلال ضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في الدوري.

وأضاف البيان: وطالب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية، والحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري.

وكان الهلال قد تعثر لرابع مباراة على التوالي في الموسم الحالي بعد تعادله سلبًا أمام مضيفه أهلي جدة في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
02:02 AM

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل استغرابه من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية، بحد قوله، التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق.

وفي بيان أصدرته إدارة النادي أوضح: كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه عبر إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة في الجولات الماضية، وطالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها، ويحفظ حق الهلال ضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في الدوري.

وأضاف البيان: وطالب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية، والحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري.

وكان الهلال قد تعثر لرابع مباراة على التوالي في الموسم الحالي بعد تعادله سلبًا أمام مضيفه أهلي جدة في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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