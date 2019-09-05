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"القصبي" يترأس اجتماع مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تضمن استعراض المرحلة التشغيلية والأنظمة الإلكترونية والشراكات

ترأس وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع "التاسع" للهيئة .

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، المرحلة التشغيلية للهيئة والأنظمة الإلكترونية واستراتيجية الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، والتركيز على خدمة العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.

وقدم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، الشكر والتقدير لوزير التجارة والاستثمار وأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم وخليل بن إبراهيم الوطبان، والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وعبدالسلام بن عبدالله المانع وسعود بن عبدالله السبيعي والدكتور عادل بن عبدالله الهرف والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري والدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يترأس اجتماع مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية
سبق

ترأس وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع "التاسع" للهيئة .

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، المرحلة التشغيلية للهيئة والأنظمة الإلكترونية واستراتيجية الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، والتركيز على خدمة العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.

وقدم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، الشكر والتقدير لوزير التجارة والاستثمار وأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم وخليل بن إبراهيم الوطبان، والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وعبدالسلام بن عبدالله المانع وسعود بن عبدالله السبيعي والدكتور عادل بن عبدالله الهرف والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري والدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
03:27 PM

"القصبي" يترأس اجتماع مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تضمن استعراض المرحلة التشغيلية والأنظمة الإلكترونية والشراكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع "التاسع" للهيئة .

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، المرحلة التشغيلية للهيئة والأنظمة الإلكترونية واستراتيجية الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، والتركيز على خدمة العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.

وقدم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، الشكر والتقدير لوزير التجارة والاستثمار وأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم وخليل بن إبراهيم الوطبان، والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وعبدالسلام بن عبدالله المانع وسعود بن عبدالله السبيعي والدكتور عادل بن عبدالله الهرف والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري والدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد.

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