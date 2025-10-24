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45 مشروعاً من جامعة "المؤسس"  تشارك في مبادرة التعاون الدولي

العدد يمثل نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم والمعلن عنها مؤخراً.

وتمثلت مشروعات الجامعة البحثية في عشرة مشروعات في مسار التحديات الكبرى بواقع نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة، و35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية.

ويعكس فوز الجامعة تميزها بحثياً ومعرفياً ومستوى كفاءة ونوعية الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية على مختلف المنافسات والأصعدة.

وسجلت جامعة الملك عبدالعزيز مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة في الأعوام الأخيرة، كما تصدرت الجامعات العربية في تصنيفات "التايمز" و"شنغهاي" و"كيو إس"، بما يدعم توجه المملكة الذي يشكل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى التحول للاقتصاد المعرفي في كافة المجالات.

ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة "المؤسس" على نسبة ‏33.33% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، و بنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.

وتعدّ مبادرة التعاون الدولي منافسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية، وتدعم التوجهات البحثية الوطنية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة البحث العلمي وكيفية حلها والتعامل معها.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكيفية تخفيض الطاقة وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة وعلوم الحياة وغيرها من المجالات الحيوية للمملكة.

جامعة الملك عبدالعزيز جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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45 مشروعاً من جامعة "المؤسس"  تشارك في مبادرة التعاون الدولي
سبق

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم والمعلن عنها مؤخراً.

وتمثلت مشروعات الجامعة البحثية في عشرة مشروعات في مسار التحديات الكبرى بواقع نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة، و35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية.

ويعكس فوز الجامعة تميزها بحثياً ومعرفياً ومستوى كفاءة ونوعية الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية على مختلف المنافسات والأصعدة.

وسجلت جامعة الملك عبدالعزيز مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة في الأعوام الأخيرة، كما تصدرت الجامعات العربية في تصنيفات "التايمز" و"شنغهاي" و"كيو إس"، بما يدعم توجه المملكة الذي يشكل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى التحول للاقتصاد المعرفي في كافة المجالات.

ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة "المؤسس" على نسبة ‏33.33% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، و بنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.

وتعدّ مبادرة التعاون الدولي منافسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية، وتدعم التوجهات البحثية الوطنية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة البحث العلمي وكيفية حلها والتعامل معها.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكيفية تخفيض الطاقة وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة وعلوم الحياة وغيرها من المجالات الحيوية للمملكة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
03:17 PM

45 مشروعاً من جامعة "المؤسس"  تشارك في مبادرة التعاون الدولي

العدد يمثل نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة

A A A
محمد حضاض - جدة
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فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم والمعلن عنها مؤخراً.

وتمثلت مشروعات الجامعة البحثية في عشرة مشروعات في مسار التحديات الكبرى بواقع نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة، و35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية.

ويعكس فوز الجامعة تميزها بحثياً ومعرفياً ومستوى كفاءة ونوعية الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية على مختلف المنافسات والأصعدة.

وسجلت جامعة الملك عبدالعزيز مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة في الأعوام الأخيرة، كما تصدرت الجامعات العربية في تصنيفات "التايمز" و"شنغهاي" و"كيو إس"، بما يدعم توجه المملكة الذي يشكل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى التحول للاقتصاد المعرفي في كافة المجالات.

ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة "المؤسس" على نسبة ‏33.33% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، و بنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.

وتعدّ مبادرة التعاون الدولي منافسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية، وتدعم التوجهات البحثية الوطنية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة البحث العلمي وكيفية حلها والتعامل معها.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكيفية تخفيض الطاقة وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة وعلوم الحياة وغيرها من المجالات الحيوية للمملكة.

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