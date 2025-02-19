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600 مرشد ومرشدة صحيين في مكة يحاضرون عن "كورونا"

بمسرح التعليم بالعزيزية للبنين وقاعة "شادية باشماخ" للبنات

نظمت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لقاءً تعريفياً للتوعية بفيروس "كورونا"، على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين وقاعة "شادية باشماخ" للبنات.

جاء ذلك في إطار الخطط التي وضعتها الإدارة بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وإدارة الأمراض المعدية، وإدارة التثقيف الاكلينكي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بشأن إجراءات الوقاية من الفيروس وزيادة جرعات الوعي والتثقيف الصحي حوله.

وتضمّن اللقاء إقامة محاضرات طبية عن المرض وطرق انتشاره ومسبباته وطرق الوقاية منه.

وقال مدير الشؤون الصحية المدرسية بـ"تعليم مكة" محمد بن مستور الصليمي: اللقاء شهد حضور 600 مرشد صحي ومرشدة صحية بكل المراحل، مما يؤكد مدى وعيهم وحرصهم على سلامة الطلاب والطالبات باتباع الطرق الصحيحة والتعليمات الرسمية في التعامل مع الأمراض كافة والأمراض المعدية على وجه التحديد.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاستفادة من المواد التثقيفية من مصادرها الرسمية من خلال مواقع وزارتي الصحة والتعليم والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وشدد على كل قادة وقائدات المدارس ضرورة تكثيف الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بأهمية النظافة وتفعيل البرامج التي تدعم النظافة الشخصية وتعليمهم الطريقة السليمة لغسل اليدين بالماء والصابون.

وأكد أهمية التنسيق مع المراكز الصحية التي تقع في نطاق المدرسة لإقامة المحاضرات التوعوية وتكثيفها والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهم بما يخدم صحة الأبناء ويقيهم المخاطر.

من جهتها، ذكرت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي أن من ضمن أهداف اللقاء إلقاء الضوء على نشأة الفيروس ومسبباته، وتعريف العالم به من خلال فعالية التواصل، والتعليم، والتدريب، وزيادة مستوى الوعي بفيروس "كورونا" المستجد، وتشجيع أفضل الممارسات لتجنب انتشار المرض.

الشؤون الصحية المدرسية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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600 مرشد ومرشدة صحيين في مكة يحاضرون عن "كورونا"
سبق

نظمت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لقاءً تعريفياً للتوعية بفيروس "كورونا"، على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين وقاعة "شادية باشماخ" للبنات.

جاء ذلك في إطار الخطط التي وضعتها الإدارة بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وإدارة الأمراض المعدية، وإدارة التثقيف الاكلينكي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بشأن إجراءات الوقاية من الفيروس وزيادة جرعات الوعي والتثقيف الصحي حوله.

وتضمّن اللقاء إقامة محاضرات طبية عن المرض وطرق انتشاره ومسبباته وطرق الوقاية منه.

وقال مدير الشؤون الصحية المدرسية بـ"تعليم مكة" محمد بن مستور الصليمي: اللقاء شهد حضور 600 مرشد صحي ومرشدة صحية بكل المراحل، مما يؤكد مدى وعيهم وحرصهم على سلامة الطلاب والطالبات باتباع الطرق الصحيحة والتعليمات الرسمية في التعامل مع الأمراض كافة والأمراض المعدية على وجه التحديد.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاستفادة من المواد التثقيفية من مصادرها الرسمية من خلال مواقع وزارتي الصحة والتعليم والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وشدد على كل قادة وقائدات المدارس ضرورة تكثيف الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بأهمية النظافة وتفعيل البرامج التي تدعم النظافة الشخصية وتعليمهم الطريقة السليمة لغسل اليدين بالماء والصابون.

وأكد أهمية التنسيق مع المراكز الصحية التي تقع في نطاق المدرسة لإقامة المحاضرات التوعوية وتكثيفها والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهم بما يخدم صحة الأبناء ويقيهم المخاطر.

من جهتها، ذكرت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي أن من ضمن أهداف اللقاء إلقاء الضوء على نشأة الفيروس ومسبباته، وتعريف العالم به من خلال فعالية التواصل، والتعليم، والتدريب، وزيادة مستوى الوعي بفيروس "كورونا" المستجد، وتشجيع أفضل الممارسات لتجنب انتشار المرض.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
02:37 PM

600 مرشد ومرشدة صحيين في مكة يحاضرون عن "كورونا"

بمسرح التعليم بالعزيزية للبنين وقاعة "شادية باشماخ" للبنات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نظمت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لقاءً تعريفياً للتوعية بفيروس "كورونا"، على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين وقاعة "شادية باشماخ" للبنات.

جاء ذلك في إطار الخطط التي وضعتها الإدارة بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وإدارة الأمراض المعدية، وإدارة التثقيف الاكلينكي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بشأن إجراءات الوقاية من الفيروس وزيادة جرعات الوعي والتثقيف الصحي حوله.

وتضمّن اللقاء إقامة محاضرات طبية عن المرض وطرق انتشاره ومسبباته وطرق الوقاية منه.

وقال مدير الشؤون الصحية المدرسية بـ"تعليم مكة" محمد بن مستور الصليمي: اللقاء شهد حضور 600 مرشد صحي ومرشدة صحية بكل المراحل، مما يؤكد مدى وعيهم وحرصهم على سلامة الطلاب والطالبات باتباع الطرق الصحيحة والتعليمات الرسمية في التعامل مع الأمراض كافة والأمراض المعدية على وجه التحديد.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاستفادة من المواد التثقيفية من مصادرها الرسمية من خلال مواقع وزارتي الصحة والتعليم والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وشدد على كل قادة وقائدات المدارس ضرورة تكثيف الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بأهمية النظافة وتفعيل البرامج التي تدعم النظافة الشخصية وتعليمهم الطريقة السليمة لغسل اليدين بالماء والصابون.

وأكد أهمية التنسيق مع المراكز الصحية التي تقع في نطاق المدرسة لإقامة المحاضرات التوعوية وتكثيفها والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهم بما يخدم صحة الأبناء ويقيهم المخاطر.

من جهتها، ذكرت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي أن من ضمن أهداف اللقاء إلقاء الضوء على نشأة الفيروس ومسبباته، وتعريف العالم به من خلال فعالية التواصل، والتعليم، والتدريب، وزيادة مستوى الوعي بفيروس "كورونا" المستجد، وتشجيع أفضل الممارسات لتجنب انتشار المرض.

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