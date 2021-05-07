رُزق عبدالرحمن عيدان الزهراني، من منسوبي التعليم، بمولود جديد، أسماه "راكان" لينضم إلى شقيقه "ريان".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
"راكان" يضيء منزل "الزهراني"
رُزق عبدالرحمن عيدان الزهراني، من منسوبي التعليم، بمولود جديد، أسماه "راكان" لينضم إلى شقيقه "ريان".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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"راكان" يضيء منزل "الزهراني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-07
رُزق عبدالرحمن عيدان الزهراني، من منسوبي التعليم، بمولود جديد، أسماه "راكان" لينضم إلى شقيقه "ريان".
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
06:06 PM
"راكان" يضيء منزل "الزهراني"
رُزق عبدالرحمن عيدان الزهراني، من منسوبي التعليم، بمولود جديد، أسماه "راكان" لينضم إلى شقيقه "ريان".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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