بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم
منذُ بداية الأزمة وحتى الآن:
زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.
وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.
بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم
خالد الشامانيسبق2020-05-27
زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.
وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:47 PM
بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم
زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.
وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.