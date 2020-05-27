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بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم

منذُ بداية الأزمة وحتى الآن:

زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.

وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وكانت وزارة الصحة ‏أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.

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بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم
سبق

زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.

وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وكانت وزارة الصحة ‏أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:47 PM

بعد تعافيهم.. المدينة المنورة تزف 79 % من مصابي "كورونا" لمنازلهم

منذُ بداية الأزمة وحتى الآن:

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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845

زفت "صحة المدينة المنورة"، خلال الفترة الماضية، أكثر من 7387 مصابًا إلى منازلهم بعد أن تعافوا من فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 79 % من إجمالي عدد الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة، والذي بلغ 9350 مصابًا، فيما توفي 41 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.49% من الحالات، فيما ما زالت 1918 حالة ناشطة، سواءً في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومين في مستشفيات المدينة، وذلك بنسبة تعد أقل من 21 %.

وسجلت المدينة المنورة اليوم 35 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز الثامن بين مدن ومحافظات المملكة، كما سجلت اليوم 264 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وكانت وزارة الصحة ‏أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتسجيل 14 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51,022 حالة ولله الحمد.

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