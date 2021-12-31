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التعاون يعلن سلامة جميع لاعبيه من فيروس كورونا قبل ملاقاة ضمك

الإسباني ألفارو ميدران يصل الرياض تمهيدًا للالتحاق بالفريق

أعلن نادي التعاون، اليوم الجمعة، سلامة جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتائج الفحوص سلبية.

وأجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

سيلاقي التعاون يوم غد السبت نظيره فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وفي سياق متصل وصل لاعب التعاون الجديد الإسباني ألفارو ميدران إلى العاصمة الرياض، على أن يلتحق بتمارين الفريق الأول بالأيام القادمة.

وكانت إدارة نادي التعاون، ممثلة في الدكتور سعود الرشودي، قد أنهت يوم الثلاثاء الماضي إجراءات التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف، قادمًا من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فيروس كورونا الجديد التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يعلن سلامة جميع لاعبيه من فيروس كورونا قبل ملاقاة ضمك
سبق

أعلن نادي التعاون، اليوم الجمعة، سلامة جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتائج الفحوص سلبية.

وأجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

سيلاقي التعاون يوم غد السبت نظيره فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وفي سياق متصل وصل لاعب التعاون الجديد الإسباني ألفارو ميدران إلى العاصمة الرياض، على أن يلتحق بتمارين الفريق الأول بالأيام القادمة.

وكانت إدارة نادي التعاون، ممثلة في الدكتور سعود الرشودي، قد أنهت يوم الثلاثاء الماضي إجراءات التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف، قادمًا من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:21 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:01 AM

التعاون يعلن سلامة جميع لاعبيه من فيروس كورونا قبل ملاقاة ضمك

الإسباني ألفارو ميدران يصل الرياض تمهيدًا للالتحاق بالفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي التعاون، اليوم الجمعة، سلامة جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتائج الفحوص سلبية.

وأجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

سيلاقي التعاون يوم غد السبت نظيره فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وفي سياق متصل وصل لاعب التعاون الجديد الإسباني ألفارو ميدران إلى العاصمة الرياض، على أن يلتحق بتمارين الفريق الأول بالأيام القادمة.

وكانت إدارة نادي التعاون، ممثلة في الدكتور سعود الرشودي، قد أنهت يوم الثلاثاء الماضي إجراءات التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف، قادمًا من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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