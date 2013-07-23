أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرعوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-23
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
01:12 PM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
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