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"كورونا" يضع إيطاليا بأكملها تحت الحجر

السلطات طالبت السكّان بالبقاء في المنازل

دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا، حيز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 463 حالة وفاة.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق حظرًا على التجمعات العامة في عموم البلاد.

إيطاليا الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضع إيطاليا بأكملها تحت الحجر
سبق

دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا، حيز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 463 حالة وفاة.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق حظرًا على التجمعات العامة في عموم البلاد.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:41 PM

"كورونا" يضع إيطاليا بأكملها تحت الحجر

السلطات طالبت السكّان بالبقاء في المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - روما
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دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا، حيز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 463 حالة وفاة.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق حظرًا على التجمعات العامة في عموم البلاد.

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