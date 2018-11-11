ينطلق خلال أيام .."مهرجان الطفل 11" يدعو الراغبين في المشاركة للتسجيل

فرصة لإبراز مواهب الأطفال وتشجيعها.. ويستضيفه "فهد الثقافي" بالرياض

يُقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض خلال الفترة من ١٣-١٥ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢١-٢٣ نوفمبر ٢٠١٨م مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشرة.

ووجّهت اللجنة المنظمة للمهرجان الدعوة للأطفال الموهوبين والجهات الراغبة في المشاركة في المهرجان عبر الإيميل:( eleven.child.day@gmail.com) كما وجّهت الدعوة لكل الأطفال للحضور والاستفادة من الفعاليات المصاحبة له، والتي يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات وسفارات الدول الشقيقة والصديقة.

ويعد مهرجان اليوم العالمي للطفل فرصة لجميع الأطفال لإبراز مواهبهم وإظهارها أمام الجمهور لدعمها وتشجيعها، ويأتي تنظيمه تزامنًا مع الاحتفالية العالمية بالطفل والتي توافق 20 نوفمبر من كل عام.

وتشهد فعاليات المهرجان هذا العام تنوعًا في المحتوى، وتطويرًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة ليستفيد منها الأطفال بشكل كبير.

وتشمل الفعاليات المسرحيات الموجهة للأطفال ومشاركات الفرق الاستعراضية، وتنظيم المسابقات التثقيفية والترفيهية والمعارض التي تشارك فيها الجهات ذات العلاقة، والمشاركات المدرسية للبنين والبنات، والورش والدورات الفنية والمهارية والعديد من الفعاليات المشوقة، ومنها مسابقة للأطفال الموهوبين في مجال التصوير والرسم والإلقاء وأصحاب الأصوات الجميلة والمخترعين ومسابقة للقصة القصيرة مع الترحيب بجميع الموهوبين في كل المجالات.