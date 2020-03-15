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حوطة بني تميم.. ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40 ألف حبة مخدرة

كان يقود مركبة من نوع جكسار وتمت إحالته للجهات المختصة

‏تمكنت الجهات الأمنية في دوريات حوطة بني تميم، مساء أمس، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40.000 حبة مخدرة.

وكانت دوريات حوطة بني تميم الأمنية، قد ضبطت مساء أمس مواطنًا يقود مركبة من نوع جكسار وبحوزته أكثر من أربعين ألف حبة مخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المواطن والمضبوطات للجهات الأمنية.

يُذكر أن شعبه دوريات شرطة محافظة حوطة بني تميم بمتابعة من مدير شرطة المحافظة ‏الرائد عبدالوهاب بن عبدالله آل مغيرة، تقوم بجهود أمنية كبيرة نجحت في ضبط المخالفين والتصدي للمروجين.

الجهات الأمنية حوطة بني تميم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حوطة بني تميم.. ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40 ألف حبة مخدرة
سبق

‏تمكنت الجهات الأمنية في دوريات حوطة بني تميم، مساء أمس، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40.000 حبة مخدرة.

وكانت دوريات حوطة بني تميم الأمنية، قد ضبطت مساء أمس مواطنًا يقود مركبة من نوع جكسار وبحوزته أكثر من أربعين ألف حبة مخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المواطن والمضبوطات للجهات الأمنية.

يُذكر أن شعبه دوريات شرطة محافظة حوطة بني تميم بمتابعة من مدير شرطة المحافظة ‏الرائد عبدالوهاب بن عبدالله آل مغيرة، تقوم بجهود أمنية كبيرة نجحت في ضبط المخالفين والتصدي للمروجين.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:23 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:21 PM

حوطة بني تميم.. ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40 ألف حبة مخدرة

كان يقود مركبة من نوع جكسار وتمت إحالته للجهات المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,797

‏تمكنت الجهات الأمنية في دوريات حوطة بني تميم، مساء أمس، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 40.000 حبة مخدرة.

وكانت دوريات حوطة بني تميم الأمنية، قد ضبطت مساء أمس مواطنًا يقود مركبة من نوع جكسار وبحوزته أكثر من أربعين ألف حبة مخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المواطن والمضبوطات للجهات الأمنية.

يُذكر أن شعبه دوريات شرطة محافظة حوطة بني تميم بمتابعة من مدير شرطة المحافظة ‏الرائد عبدالوهاب بن عبدالله آل مغيرة، تقوم بجهود أمنية كبيرة نجحت في ضبط المخالفين والتصدي للمروجين.

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