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الاتفاق يواصل الإعداد للهلال .. المالكي والكويكبي يواجهان الإعلام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الهلال مساء السبت.


وتركز التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على الجانب الفني فبعد الإحماء، قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، خاض بعدها الفريق مناورة تكتيكية على ثلث الملعب من 4 أشواط، واختتم المران بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه لاعب الوسط محمد الكويكبي المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عند الساعة 5:30 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق.

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الاتفاق يواصل الإعداد للهلال .. المالكي والكويكبي يواجهان الإعلام
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الهلال مساء السبت.


وتركز التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على الجانب الفني فبعد الإحماء، قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، خاض بعدها الفريق مناورة تكتيكية على ثلث الملعب من 4 أشواط، واختتم المران بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه لاعب الوسط محمد الكويكبي المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عند الساعة 5:30 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:13 AM

الاتفاق يواصل الإعداد للهلال .. المالكي والكويكبي يواجهان الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الهلال مساء السبت.


وتركز التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على الجانب الفني فبعد الإحماء، قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، خاض بعدها الفريق مناورة تكتيكية على ثلث الملعب من 4 أشواط، واختتم المران بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه لاعب الوسط محمد الكويكبي المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عند الساعة 5:30 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق.

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