النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على أسوأ سنة في تاريخ البشرية على الأرض

كَثُرت فيها الأمراض وعاشت أوروبا والشرق ظلاماً دامساً

جعلت كوارث بشرية وطبيعية، مثل الطاعون والحروب والمجاعة والأوبئة، بعضَ فترات التاريخ البشري سيئة السمعة؛ لكن عاماً واحداً يفوق كل الفترات من حيث درجة السوء.

ووفقاً لبحث أنجزه أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية؛ فإن عام 536 ميلادية، كان الأسوء في تاريخ البشرية؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تلك الفترة، عاشت أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا طيلة 18 شهراً في الظلام الدامس؛ بسبب موجة ضباب غامضة.

في نفس العام، شهدت الصين تساقطاً كبيراً للثلوج، وفشلت المحاصيل الزراعية في العديد من دول العالم، وانتشر الجفاف الشديد والمجاعة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

ويقول العلماء: إن هذا العام كان "كئيباً ونذير شؤم؛ يعكس قرناً قاتماً من المعاناة والمشقة".

وذكر مايكل مكورميك، عالم الآثار في جامعة هارفارد، أن العالم لم يشهد "علامات الانتعاش والعودة إلى طبيعته، إلا بعد عام 640".

ويعتقد مكورميك وبول مايفسكي، من معهد تغير المناخ، أن سبب كل هذه الكوارث يعود إلى ثوران بركاني كارثي في أيسلندا.

وقالا إن هذا النشاط البركاني أنتج ملايين الأطنان من الرماد المنتشرة في مساحات شاسعة من العالم؛ مشيرين إلى أن الحادث انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرّف على أسوأ سنة في تاريخ البشرية على الأرض
سبق

جعلت كوارث بشرية وطبيعية، مثل الطاعون والحروب والمجاعة والأوبئة، بعضَ فترات التاريخ البشري سيئة السمعة؛ لكن عاماً واحداً يفوق كل الفترات من حيث درجة السوء.

ووفقاً لبحث أنجزه أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية؛ فإن عام 536 ميلادية، كان الأسوء في تاريخ البشرية؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تلك الفترة، عاشت أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا طيلة 18 شهراً في الظلام الدامس؛ بسبب موجة ضباب غامضة.

في نفس العام، شهدت الصين تساقطاً كبيراً للثلوج، وفشلت المحاصيل الزراعية في العديد من دول العالم، وانتشر الجفاف الشديد والمجاعة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

ويقول العلماء: إن هذا العام كان "كئيباً ونذير شؤم؛ يعكس قرناً قاتماً من المعاناة والمشقة".

وذكر مايكل مكورميك، عالم الآثار في جامعة هارفارد، أن العالم لم يشهد "علامات الانتعاش والعودة إلى طبيعته، إلا بعد عام 640".

ويعتقد مكورميك وبول مايفسكي، من معهد تغير المناخ، أن سبب كل هذه الكوارث يعود إلى ثوران بركاني كارثي في أيسلندا.

وقالا إن هذا النشاط البركاني أنتج ملايين الأطنان من الرماد المنتشرة في مساحات شاسعة من العالم؛ مشيرين إلى أن الحادث انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:37 PM

تعرّف على أسوأ سنة في تاريخ البشرية على الأرض

كَثُرت فيها الأمراض وعاشت أوروبا والشرق ظلاماً دامساً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
15,145

جعلت كوارث بشرية وطبيعية، مثل الطاعون والحروب والمجاعة والأوبئة، بعضَ فترات التاريخ البشري سيئة السمعة؛ لكن عاماً واحداً يفوق كل الفترات من حيث درجة السوء.

ووفقاً لبحث أنجزه أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية؛ فإن عام 536 ميلادية، كان الأسوء في تاريخ البشرية؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تلك الفترة، عاشت أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا طيلة 18 شهراً في الظلام الدامس؛ بسبب موجة ضباب غامضة.

في نفس العام، شهدت الصين تساقطاً كبيراً للثلوج، وفشلت المحاصيل الزراعية في العديد من دول العالم، وانتشر الجفاف الشديد والمجاعة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

ويقول العلماء: إن هذا العام كان "كئيباً ونذير شؤم؛ يعكس قرناً قاتماً من المعاناة والمشقة".

وذكر مايكل مكورميك، عالم الآثار في جامعة هارفارد، أن العالم لم يشهد "علامات الانتعاش والعودة إلى طبيعته، إلا بعد عام 640".

ويعتقد مكورميك وبول مايفسكي، من معهد تغير المناخ، أن سبب كل هذه الكوارث يعود إلى ثوران بركاني كارثي في أيسلندا.

وقالا إن هذا النشاط البركاني أنتج ملايين الأطنان من الرماد المنتشرة في مساحات شاسعة من العالم؛ مشيرين إلى أن الحادث انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,662
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,947
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,581
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,507

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة