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‫"التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" بالمجال الجوي اليمني أطلقها "الحوثي" من "عمران"

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫"التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" بالمجال الجوي اليمني أطلقها "الحوثي" من "عمران"
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:12 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:28 PM

‫"التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" بالمجال الجوي اليمني أطلقها "الحوثي" من "عمران"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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