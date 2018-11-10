سقط معه قريبه لكنه نجا .. مصرع طفل غرقاً في مستنقع مائي بـ "جائزة أضم"

فيما تولى مخفر الشرطة التحقيق في الحادث بعد تلقي البلاغ لاستكمال الإجراءات

لَقِيَ طفل مصرعه غرقاً، صباح اليوم؛ إثر سقوطه في أحد المستنقعات المائية التي خلّفتها الأمطار بوادي غزوان التابع لمركز الجائزة بأضم، بينما نجا آخر وحالته مستقرة.

وكان الطفل البالغ من العمر 14 عاماً، برفقة طفل آخر قريب له؛ مع ذويهما قادمين من مكة المكرّمة لزيارة أقاربهما في مركز الجائزة بمحافظة أضم، وسقطا في أحد المستنقعات المائية على غفلة من ذويهما، بوادي غزوان بالجائزة.

ونجح أقاربهما في إنقاذهما بينما تُوفي أحدهما، وتم نقل الآخر لمستشفى أضم وحالته الصحية مستقرة، فيما تمّ نقل جثمان المتوفى عن طريق المواطنين إلى المستشفى.

وتولى مخفر شرطة الجائزة التحقيق في الحادث، بعد تلقي البلاغ، لاستكمال الإجراءات اللازمة.