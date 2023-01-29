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مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بصعدة

تدمير إحدى عربات الانقلابيين قرب جبل شيحاط ومقتل كل مَن كان على متنها

لَقِيَ ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم مساء أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكّنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح آخرين.

في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط؛ مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.

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مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بصعدة
سبق

لَقِيَ ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم مساء أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكّنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح آخرين.

في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط؛ مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:34 AM

مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بصعدة

تدمير إحدى عربات الانقلابيين قرب جبل شيحاط ومقتل كل مَن كان على متنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لَقِيَ ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم مساء أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكّنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح آخرين.

في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط؛ مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.

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