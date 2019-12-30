"إسلامية نجران" تختتم دورتها الشرعية لمنسوبي الأمن العام

تضمنت تعليم الفاتحة وقصار السور

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، الحفل الختامي للدورة الشرعية في تعليم الفاتحة وقصار السور، لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مديرية شرطة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، ومدير فرع المؤسسة بنجران، علي الجواهرة، وعدد من قادة القطاعات العسكرية بالأمن العام، ونفذ الدورة الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن الدورة تأتي من دور الفرع تجاه منسوبي القطاعات العسكرية ولرفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وجرى تكريم الأوائل الثلاثة من كل جهات منسوبي الأمن العام.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لحضوره حفل الختام ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.