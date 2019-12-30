النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسلامية نجران" تختتم دورتها الشرعية لمنسوبي الأمن العام

تضمنت تعليم الفاتحة وقصار السور

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، الحفل الختامي للدورة الشرعية في تعليم الفاتحة وقصار السور، لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مديرية شرطة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، ومدير فرع المؤسسة بنجران، علي الجواهرة، وعدد من قادة القطاعات العسكرية بالأمن العام، ونفذ الدورة الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن الدورة تأتي من دور الفرع تجاه منسوبي القطاعات العسكرية ولرفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وجرى تكريم الأوائل الثلاثة من كل جهات منسوبي الأمن العام.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لحضوره حفل الختام ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إسلامية نجران" تختتم دورتها الشرعية لمنسوبي الأمن العام
سبق

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، الحفل الختامي للدورة الشرعية في تعليم الفاتحة وقصار السور، لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مديرية شرطة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، ومدير فرع المؤسسة بنجران، علي الجواهرة، وعدد من قادة القطاعات العسكرية بالأمن العام، ونفذ الدورة الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن الدورة تأتي من دور الفرع تجاه منسوبي القطاعات العسكرية ولرفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وجرى تكريم الأوائل الثلاثة من كل جهات منسوبي الأمن العام.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لحضوره حفل الختام ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
07:05 PM

"إسلامية نجران" تختتم دورتها الشرعية لمنسوبي الأمن العام

تضمنت تعليم الفاتحة وقصار السور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
71

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، الحفل الختامي للدورة الشرعية في تعليم الفاتحة وقصار السور، لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مديرية شرطة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، ومدير فرع المؤسسة بنجران، علي الجواهرة، وعدد من قادة القطاعات العسكرية بالأمن العام، ونفذ الدورة الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن الدورة تأتي من دور الفرع تجاه منسوبي القطاعات العسكرية ولرفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وجرى تكريم الأوائل الثلاثة من كل جهات منسوبي الأمن العام.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لحضوره حفل الختام ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,046
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,600
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,969
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,499

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة