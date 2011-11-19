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بلدية الأفلاج عن مقطع "سيارة الآيس كريم والقطط": متوقفة وغرّمنا صاحبها

العجالين لـ "سبق": استدعينا مالكها وقمنا باتباع الإجراءات النظامية بحقه

أكّدت بلدية الافلاج بخصوص مقطع الفيديو الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر مجموعة من القطط داخل سيارة لبيع الآيس كريم، أن السيارة متوقفة منذ أيام حسب إفادة صاحبها؛ مبينة أنها طبّقت بحق صاحبها الغرامات والإجراءات النظامية.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق"، بقوله: إشارة إلى المقطع المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر وجود قطط داخل سيارة آيس كريم، فقد تمّ ضبط السيارة متوقفةً أمام مقر صاحبها، وتمّ استدعاء صاحبها الذي أكّد أن السيارة متوقفة عن العمل منذ أيام.

وأضاف: تمّ حجز سيارة الآيس كريم، فيما أصدرت البلدية بحق صاحبها غرامات وفق الإجراءات النظامية.

وأهاب العجالين؛ بأنه في حالة رصد أيّ مخالفة، الإبلاغ عنها دون تردّد، وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ (940).

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بلدية الأفلاج عن مقطع "سيارة الآيس كريم والقطط": متوقفة وغرّمنا صاحبها
سبق

أكّدت بلدية الافلاج بخصوص مقطع الفيديو الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر مجموعة من القطط داخل سيارة لبيع الآيس كريم، أن السيارة متوقفة منذ أيام حسب إفادة صاحبها؛ مبينة أنها طبّقت بحق صاحبها الغرامات والإجراءات النظامية.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق"، بقوله: إشارة إلى المقطع المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر وجود قطط داخل سيارة آيس كريم، فقد تمّ ضبط السيارة متوقفةً أمام مقر صاحبها، وتمّ استدعاء صاحبها الذي أكّد أن السيارة متوقفة عن العمل منذ أيام.

وأضاف: تمّ حجز سيارة الآيس كريم، فيما أصدرت البلدية بحق صاحبها غرامات وفق الإجراءات النظامية.

وأهاب العجالين؛ بأنه في حالة رصد أيّ مخالفة، الإبلاغ عنها دون تردّد، وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ (940).

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:41 AM

بلدية الأفلاج عن مقطع "سيارة الآيس كريم والقطط": متوقفة وغرّمنا صاحبها

العجالين لـ "سبق": استدعينا مالكها وقمنا باتباع الإجراءات النظامية بحقه

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أكّدت بلدية الافلاج بخصوص مقطع الفيديو الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر مجموعة من القطط داخل سيارة لبيع الآيس كريم، أن السيارة متوقفة منذ أيام حسب إفادة صاحبها؛ مبينة أنها طبّقت بحق صاحبها الغرامات والإجراءات النظامية.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق"، بقوله: إشارة إلى المقطع المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين وأظهر وجود قطط داخل سيارة آيس كريم، فقد تمّ ضبط السيارة متوقفةً أمام مقر صاحبها، وتمّ استدعاء صاحبها الذي أكّد أن السيارة متوقفة عن العمل منذ أيام.

وأضاف: تمّ حجز سيارة الآيس كريم، فيما أصدرت البلدية بحق صاحبها غرامات وفق الإجراءات النظامية.

وأهاب العجالين؛ بأنه في حالة رصد أيّ مخالفة، الإبلاغ عنها دون تردّد، وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ (940).

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