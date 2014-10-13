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وفاة و11 حالة اختناق في حريق بمنزل بـ"بطحاء الرياض"

٦ فرق إسعافية تباشر الحادث

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث حريق بحي البطحاء بالرياض، والذي نتج عنه إصابه ١١ حالة اختناق ووفاة حالة واحدة؛ من خلال ٦ فرق إسعافية؛ حيث تم جميع الحالات للمستشفيات القريبة الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل؛ أن غرفة العمليات تلقَّت بلاغًا عن حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق، وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع؛ منها أربع فرق عنايات وفرقتان إسعافيتان؛ حيث تم نقل 10 حالات مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.

وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة السابعة وثمان وثلاثين دقيقة، كما تمت متابعة الحادث من القيادة الميدانية؛ حيث باشرت القيادة الميدانية الحادث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.


ونوه الجلاجل في ختام حديثه إلى تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة؛ من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر في الحالات الطارئة.

الهلال الأحمر الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة و11 حالة اختناق في حريق بمنزل بـ"بطحاء الرياض"
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث حريق بحي البطحاء بالرياض، والذي نتج عنه إصابه ١١ حالة اختناق ووفاة حالة واحدة؛ من خلال ٦ فرق إسعافية؛ حيث تم جميع الحالات للمستشفيات القريبة الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل؛ أن غرفة العمليات تلقَّت بلاغًا عن حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق، وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع؛ منها أربع فرق عنايات وفرقتان إسعافيتان؛ حيث تم نقل 10 حالات مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.

وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة السابعة وثمان وثلاثين دقيقة، كما تمت متابعة الحادث من القيادة الميدانية؛ حيث باشرت القيادة الميدانية الحادث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.


ونوه الجلاجل في ختام حديثه إلى تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة؛ من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر في الحالات الطارئة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
04:58 PM

وفاة و11 حالة اختناق في حريق بمنزل بـ"بطحاء الرياض"

٦ فرق إسعافية تباشر الحادث

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ذياب الشمري - الرياض
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1,946

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث حريق بحي البطحاء بالرياض، والذي نتج عنه إصابه ١١ حالة اختناق ووفاة حالة واحدة؛ من خلال ٦ فرق إسعافية؛ حيث تم جميع الحالات للمستشفيات القريبة الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل؛ أن غرفة العمليات تلقَّت بلاغًا عن حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق، وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع؛ منها أربع فرق عنايات وفرقتان إسعافيتان؛ حيث تم نقل 10 حالات مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.

وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة السابعة وثمان وثلاثين دقيقة، كما تمت متابعة الحادث من القيادة الميدانية؛ حيث باشرت القيادة الميدانية الحادث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.


ونوه الجلاجل في ختام حديثه إلى تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة؛ من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر في الحالات الطارئة.

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