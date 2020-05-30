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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

تسجيل 19 إصابة بكورونا في 6 محافظات بجازان

معدل حالات التعافي يقفز إلى 854

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ست محافظات بمنطقة، على النحو التالي: "مدينة جازان 7 بيش 6 العارضة 2 أبو عريش 1، صبيا 1 الطوال 1 الدائر1"

وبلغ إجمالي حالات التعافي في جازان 854 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 136 حالة.

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تسجيل 19 إصابة بكورونا في 6 محافظات بجازان
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ست محافظات بمنطقة، على النحو التالي: "مدينة جازان 7 بيش 6 العارضة 2 أبو عريش 1، صبيا 1 الطوال 1 الدائر1"

وبلغ إجمالي حالات التعافي في جازان 854 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 136 حالة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
04:21 PM

تسجيل 19 إصابة بكورونا في 6 محافظات بجازان

معدل حالات التعافي يقفز إلى 854

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,401

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ست محافظات بمنطقة، على النحو التالي: "مدينة جازان 7 بيش 6 العارضة 2 أبو عريش 1، صبيا 1 الطوال 1 الدائر1"

وبلغ إجمالي حالات التعافي في جازان 854 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 136 حالة.

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