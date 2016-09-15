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آل الشيخ يطالب قيادات التعليم الجامعي بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين

شدّد على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية والإجابة بشكل عاجل عما يرد منها

شدّد #وزير_التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على قيادات التعليم الجامعي بضرورة تنفيذ الأوامر السامية بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والاستماع لما لديهم من مقترحات، ومعالجة مشكلاتهم وفق الأنظمة واللوائح وأهمية التعاون مع الجهات الرقابية، والإجابة بشكل عاجل لما يرد منها من طلبات ومعلومات، ومعالجة ما يصل من ملاحظات وفق الأنظمة واللوائح.

وأكّد الوزير في كلمته اليوم بـ #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، على أهمية الوعي الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، وعمق الانتماء للوطن، والولاء لقيادته وأهمية تطوير آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور ومتابعة ذلك أولاً بأول.

واستهل الوزير كلمته في #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي المادي والمعنوي لمسيرة التعليم الجامعي في المملكة.

كما دعا #وزير_التعليم، إلى التعاون مع إدارات التعليم في جميع برامجها، خصوصاً برامج التدريب والتطوير المهني، والشهادات والرخص المهنية، والاختبارات المختلفة، وأندية الحي وتحدث عن أهمية الحرص على الجودة وممارساتها، لما لها من أثر في #نواتج_التعلم الجامعي.

وكان وزير التعليم، قد دشّن اليوم، ورشة عمل #لقاء_قيادات_التعليم_الجامعي في الجامعة الإسلامية، وشارك في جلساتها مع النائب للجامعات والبحث والابتكار، ومديري ووكلاء الجامعات.

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آل الشيخ يطالب قيادات التعليم الجامعي بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين
سبق

شدّد #وزير_التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على قيادات التعليم الجامعي بضرورة تنفيذ الأوامر السامية بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والاستماع لما لديهم من مقترحات، ومعالجة مشكلاتهم وفق الأنظمة واللوائح وأهمية التعاون مع الجهات الرقابية، والإجابة بشكل عاجل لما يرد منها من طلبات ومعلومات، ومعالجة ما يصل من ملاحظات وفق الأنظمة واللوائح.

وأكّد الوزير في كلمته اليوم بـ #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، على أهمية الوعي الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، وعمق الانتماء للوطن، والولاء لقيادته وأهمية تطوير آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور ومتابعة ذلك أولاً بأول.

واستهل الوزير كلمته في #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي المادي والمعنوي لمسيرة التعليم الجامعي في المملكة.

كما دعا #وزير_التعليم، إلى التعاون مع إدارات التعليم في جميع برامجها، خصوصاً برامج التدريب والتطوير المهني، والشهادات والرخص المهنية، والاختبارات المختلفة، وأندية الحي وتحدث عن أهمية الحرص على الجودة وممارساتها، لما لها من أثر في #نواتج_التعلم الجامعي.

وكان وزير التعليم، قد دشّن اليوم، ورشة عمل #لقاء_قيادات_التعليم_الجامعي في الجامعة الإسلامية، وشارك في جلساتها مع النائب للجامعات والبحث والابتكار، ومديري ووكلاء الجامعات.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:20 PM

آل الشيخ يطالب قيادات التعليم الجامعي بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين

شدّد على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية والإجابة بشكل عاجل عما يرد منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدّد #وزير_التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على قيادات التعليم الجامعي بضرورة تنفيذ الأوامر السامية بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والاستماع لما لديهم من مقترحات، ومعالجة مشكلاتهم وفق الأنظمة واللوائح وأهمية التعاون مع الجهات الرقابية، والإجابة بشكل عاجل لما يرد منها من طلبات ومعلومات، ومعالجة ما يصل من ملاحظات وفق الأنظمة واللوائح.

وأكّد الوزير في كلمته اليوم بـ #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، على أهمية الوعي الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، وعمق الانتماء للوطن، والولاء لقيادته وأهمية تطوير آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور ومتابعة ذلك أولاً بأول.

واستهل الوزير كلمته في #ملتقى_قيادات_التعليم_الجامعي، برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي المادي والمعنوي لمسيرة التعليم الجامعي في المملكة.

كما دعا #وزير_التعليم، إلى التعاون مع إدارات التعليم في جميع برامجها، خصوصاً برامج التدريب والتطوير المهني، والشهادات والرخص المهنية، والاختبارات المختلفة، وأندية الحي وتحدث عن أهمية الحرص على الجودة وممارساتها، لما لها من أثر في #نواتج_التعلم الجامعي.

وكان وزير التعليم، قد دشّن اليوم، ورشة عمل #لقاء_قيادات_التعليم_الجامعي في الجامعة الإسلامية، وشارك في جلساتها مع النائب للجامعات والبحث والابتكار، ومديري ووكلاء الجامعات.

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