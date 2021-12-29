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"مايكروسوفت" تُفاجئ العالم باختراع يقلب موازين الشاشات القابلة للطي

فاجأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العالَم بكشفها عن اختراع جديدة يمكنه أن يقلب موازين الشاشات القابلة للطي بصورة كبيرة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت سجلت براءة اختراع بأول شاشة قابلة للطي من 3 اتجاهات.

وتوقعت التقارير أن تدعم مايكروسوفت باختراعها هذا هاتفها الذكي المميز "سرفس"؛ ليتحول من "سرفس ديو" إلى "سرفس تريو".

ويُظهر رسم تخطيطي لاختراع مايكروسوفت، جهازًا به مفصلتان تُفتحان لتكشف عن شاشة ضخمة واحدة تتكون من ثلاثة أقسام متميزة.

وعند طي الجهاز احتياطيًّا، يمكن أن يكون بمثابة هاتف ذكي تقليدي، ويظهر أيضًا أنه بنفس قالب "سرفس ديو" الجانبي العريض.

ولا توجد أي تفاصيل عن مواصفات أخرى من مايكروسوفت، حول هذا الاختراع، ولا تفاصيل حول آلية المفصلة وكيفية عملها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تُفاجئ العالم باختراع يقلب موازين الشاشات القابلة للطي
سبق

فاجأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العالَم بكشفها عن اختراع جديدة يمكنه أن يقلب موازين الشاشات القابلة للطي بصورة كبيرة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت سجلت براءة اختراع بأول شاشة قابلة للطي من 3 اتجاهات.

وتوقعت التقارير أن تدعم مايكروسوفت باختراعها هذا هاتفها الذكي المميز "سرفس"؛ ليتحول من "سرفس ديو" إلى "سرفس تريو".

ويُظهر رسم تخطيطي لاختراع مايكروسوفت، جهازًا به مفصلتان تُفتحان لتكشف عن شاشة ضخمة واحدة تتكون من ثلاثة أقسام متميزة.

وعند طي الجهاز احتياطيًّا، يمكن أن يكون بمثابة هاتف ذكي تقليدي، ويظهر أيضًا أنه بنفس قالب "سرفس ديو" الجانبي العريض.

ولا توجد أي تفاصيل عن مواصفات أخرى من مايكروسوفت، حول هذا الاختراع، ولا تفاصيل حول آلية المفصلة وكيفية عملها.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
10:20 AM

"مايكروسوفت" تُفاجئ العالم باختراع يقلب موازين الشاشات القابلة للطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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فاجأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العالَم بكشفها عن اختراع جديدة يمكنه أن يقلب موازين الشاشات القابلة للطي بصورة كبيرة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت سجلت براءة اختراع بأول شاشة قابلة للطي من 3 اتجاهات.

وتوقعت التقارير أن تدعم مايكروسوفت باختراعها هذا هاتفها الذكي المميز "سرفس"؛ ليتحول من "سرفس ديو" إلى "سرفس تريو".

ويُظهر رسم تخطيطي لاختراع مايكروسوفت، جهازًا به مفصلتان تُفتحان لتكشف عن شاشة ضخمة واحدة تتكون من ثلاثة أقسام متميزة.

وعند طي الجهاز احتياطيًّا، يمكن أن يكون بمثابة هاتف ذكي تقليدي، ويظهر أيضًا أنه بنفس قالب "سرفس ديو" الجانبي العريض.

ولا توجد أي تفاصيل عن مواصفات أخرى من مايكروسوفت، حول هذا الاختراع، ولا تفاصيل حول آلية المفصلة وكيفية عملها.

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