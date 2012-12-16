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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم أشواط مسابقة المزاين بـ3 فائزين

تبلغ قيمة الجوائز 25.3 مليون ريال بمسابقتَيْ "الملواح" و"المزاين"

اختتمت مسابقة المزاين أشواطها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وشملت مسابقات فئة (شاهين بحري قرناس).

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (عليا) للصقار خالد بن جمعة محققًا كأس الملك عبدالعزيز للصقور في فئته، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (العلا) للصقار سعد البوعينين، وبالمركز الثالث فاز الصقر (متعب) للصقار فهد المري.

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظِّم المهرجان حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر) قد أعلن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتَي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، وخصص منها أربعة ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًّا بوصفه أكبر مهرجان للصقور عالميًّا؛ وقد سُجِّل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتَين من حيث عدد الصقور المشاركة.

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم أشواط مسابقة المزاين بـ3 فائزين
سبق

اختتمت مسابقة المزاين أشواطها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وشملت مسابقات فئة (شاهين بحري قرناس).

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (عليا) للصقار خالد بن جمعة محققًا كأس الملك عبدالعزيز للصقور في فئته، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (العلا) للصقار سعد البوعينين، وبالمركز الثالث فاز الصقر (متعب) للصقار فهد المري.

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظِّم المهرجان حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر) قد أعلن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتَي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، وخصص منها أربعة ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًّا بوصفه أكبر مهرجان للصقور عالميًّا؛ وقد سُجِّل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتَين من حيث عدد الصقور المشاركة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:42 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم أشواط مسابقة المزاين بـ3 فائزين

تبلغ قيمة الجوائز 25.3 مليون ريال بمسابقتَيْ "الملواح" و"المزاين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت مسابقة المزاين أشواطها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وشملت مسابقات فئة (شاهين بحري قرناس).

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (عليا) للصقار خالد بن جمعة محققًا كأس الملك عبدالعزيز للصقور في فئته، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (العلا) للصقار سعد البوعينين، وبالمركز الثالث فاز الصقر (متعب) للصقار فهد المري.

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظِّم المهرجان حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر) قد أعلن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتَي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، وخصص منها أربعة ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًّا بوصفه أكبر مهرجان للصقور عالميًّا؛ وقد سُجِّل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتَين من حيث عدد الصقور المشاركة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,560
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,762
38 مليار ..

38 مليار ..

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