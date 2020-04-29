شاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة

رغم الطلب المتزايد وتلبيتها للاحتياجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.

ورصدت "سبق" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.

واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.