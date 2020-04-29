النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة

رغم الطلب المتزايد وتلبيتها للاحتياجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.

ورصدت "سبق" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.

واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.

أسواق العاصمة المقدسة المواد الغذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة
سبق

تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.

ورصدت "سبق" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.

واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:53 PM

شاهد من أسواق مكة.. وفرةٌ في السلع والمنتجات الغذائية.. الكميات كبيرة

رغم الطلب المتزايد وتلبيتها للاحتياجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
2,981

تشهد أسواق العاصمة المقدسة، وفرةً في معروضاتها؛ رغم الطلب المتزايد وارتفاع نسبة التسوق في شهر رمضان.

ورصدت "سبق" خلال جولتها على عدد من مراكز المواد الغذائية، مساء اليوم، وفرةً في المواد الغذائية والتموينات الأساسية ومختلف السلع التي تلبي احتياجات المتسوقين.

واستمرت المحلات التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ من توفير: المعقمات، وقفازات التسوق، وخطوط التباعد، ورصد حرارة المتسوقين قبل دخولهم إلى السوق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة