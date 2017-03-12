"إنتغرال" تعلن بث قنوات عین التعلیمیة مجانًا عبر منصّة "جوّي TV"

التزاماً بمسؤولیتھا الاجتماعیة وبالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة

التزاماً بمسؤولیتھا الاجتماعیة واستشعاراً بدورھا الوطني، أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفیه الرقمي والریاضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، عن بث قنوات «عین» التعلیمیة التابعة لوزارة التعلیم في المملكة على كل من منصّة "جوّيTV ھوم"، وتطبیق "جوّي TV" مجاناً لكل المشتركین الحالین والجدد.

وتؤكد إنتغرال تضامنھا الكامل مع قرار وزارة التعلیم باتباع منھج التعلیم عن بُعد نتیجة الظروف الراھنة التي فرضتھا تداعیات فیروس كورونا الجدید، وحرصھا على مواكبة كل المستجدات في ھذا الإطار وفق ما تفرضھ المصلحة الوطنیة العلیا. وتحرص إنتغرال على تقدیم المحتوى الذي یلّبي تطلّعات المستخدمین ویغطّي أوسع شریحة من المجتمع، وبما یضیف قیمة فعلیة على مختلف المستویات سواء الترفیھیة أو التعلیمیة أو التثقیفیة.

وجاء إطلاق قنوات «عین» التعلیمیة كبدیل لتوفیر حلول الدراسة عن بُعد في المملكة بقرار من وزارة التعلیم، كتدبیر احترازي ووقائي لمواجھة فیروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. ویبلغ عدد القنوات عشرین، وتقدّم دروساً وشروحات تعلیمیة بأسلوب سھل وأمثلة واضحة، لكافة المراحل التعلیمیة اللتي تشمل المرحلة الابتدائیة والمتوسطة والثانوي، وبواسطة نخبة من المعلمین والمعلمات.

ویعدّ أسلوب التعلم عن بُعد من أسالیب التعلم الذاتي، الذي یساھم في تعزیز نظام التعلیم المفتوح، والتعلیم المستمر.

ومن أبرز الدوافع لتطبیق ھذا النظام: جعل التعلیم مفتوحاً أمام الجمیع، والتغلب على العائق الزمني والجغرافي والصحي، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات التعلیمیة المؤھّلة، والاستفادة من التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة، فضلاً عن تخفیف الضغط الطلابي على المؤسسات التعلیمیة.

تجدر الإشارة إلى أن منصّة "جوّي TV" ھي إحدى أھم المنتجات ضمن خدمات إنتغرال المتقدّمة، حیث تعد أفضل منصّات الجیل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي حققت نقلة نوعیة في تجربة المشاھدین على مستوى المنطقة، وھي تركّز على تلبیة متطلبات الترفیه للعائلة العربیة بأحدث تقنیات العرض العالي الدقة، من خلال منصّات الأجھزة الذكیة واللوحیة، وجھاز جوّي TV المنزلي.

لمتابعة قنوات عین التعلیمیة والعدید من البرامج الأخرى یمكنكم زیارة tv.jawwy.www وتحمیل تطبیق" جوي TV" من متاجر التطبیقات أو الاتصال بخدمة العملاء فيSTC للحصول على الجھاز المنزلي.