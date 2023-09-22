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خادم الحرمين يتلقى برقيتي تهنئة من السلطان قابوس وأمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعرب السلطان قابوس بن سعيد، في برقيته، عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأشاد أمير الكويت، بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلاً المولى تعالى، أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوّه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت، وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.

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خادم الحرمين يتلقى برقيتي تهنئة من السلطان قابوس وأمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعرب السلطان قابوس بن سعيد، في برقيته، عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأشاد أمير الكويت، بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلاً المولى تعالى، أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوّه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت، وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:05 PM

خادم الحرمين يتلقى برقيتي تهنئة من السلطان قابوس وأمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعرب السلطان قابوس بن سعيد، في برقيته، عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأشاد أمير الكويت، بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلاً المولى تعالى، أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوّه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت، وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.

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