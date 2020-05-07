فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية أفغانستان المكلف

استعرضا المستجدات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المُكلف السيد محمد حنيف أتمر.

وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.