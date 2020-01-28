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"لن تمر".. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد "صفقة القرن" في غزة

تعلن خلال الساعات القادمة

تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في غزة، اليوم (الثلاثاء)، ضد خطة السلام التي يتوقّع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال الساعات القادمة، والتي قوبلت بالرفض من الجانب الفلسطيني.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة غزة، وأحرقوا الأعلام الأمريكية وصور "ترامب" على وقع هتافات "لا لا للصفقة" و"الصفقة لن تمر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة ضد خطة ترامب.

وأكد مسؤولون فلسطينيون، أمس، رفضهم "صفقة القرن"، داعين المجتمع الدولي إلى مقاطعتها.

الفلسطينيين صفقة القرن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لن تمر".. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد "صفقة القرن" في غزة
سبق

تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في غزة، اليوم (الثلاثاء)، ضد خطة السلام التي يتوقّع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال الساعات القادمة، والتي قوبلت بالرفض من الجانب الفلسطيني.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة غزة، وأحرقوا الأعلام الأمريكية وصور "ترامب" على وقع هتافات "لا لا للصفقة" و"الصفقة لن تمر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة ضد خطة ترامب.

وأكد مسؤولون فلسطينيون، أمس، رفضهم "صفقة القرن"، داعين المجتمع الدولي إلى مقاطعتها.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:48 PM

"لن تمر".. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد "صفقة القرن" في غزة

تعلن خلال الساعات القادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في غزة، اليوم (الثلاثاء)، ضد خطة السلام التي يتوقّع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال الساعات القادمة، والتي قوبلت بالرفض من الجانب الفلسطيني.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة غزة، وأحرقوا الأعلام الأمريكية وصور "ترامب" على وقع هتافات "لا لا للصفقة" و"الصفقة لن تمر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة ضد خطة ترامب.

وأكد مسؤولون فلسطينيون، أمس، رفضهم "صفقة القرن"، داعين المجتمع الدولي إلى مقاطعتها.

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