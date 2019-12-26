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وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير

استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها أثناء أدائه عمله بمحمية طبيعية

سلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير -رحمه الله- الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء أدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.

وأوضح المهندس الفضلي أن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.

وسأل الوزير المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.

وزير البيئة والمياه والزراعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير
سبق

سلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير -رحمه الله- الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء أدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.

وأوضح المهندس الفضلي أن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.

وسأل الوزير المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
10:31 PM

وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير

استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها أثناء أدائه عمله بمحمية طبيعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير -رحمه الله- الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء أدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.

وأوضح المهندس الفضلي أن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.

وسأل الوزير المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.

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